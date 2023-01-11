Новий штам коронавірусу Kraken у п’ять разів швидше передається й вражає тих, хто перехворів

Уряд США офіційно продовжив дію надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я через пандемію COVID-19 на тлі занепокоєння щодо нової мутації вірусу, який простіше передається, а також втоми населення від пандемії.

Повідомлення Міністерства охорони здоров’я стало дванадцятим оновленням режиму надзвичайної ситуації, вперше оголошеної у січні 2020 року, повідомляє The Hill.

“Ми спостерігали зростання заражень на COVID попередніми зимами, і цього року так не повинно бути. Тепер у нас є оновлена двовалентна вакцина проти COVID-19 для захисту від штаму Omicron. Наше повідомлення просте: не чекайте. Отримайте оновлену вакцину проти COVID-19 цієї зими. Це безпечно та ефективно”, – повідомив виданню речник МОЗ США.

При цьому видання Politico пише, що це може бути останнім поновленням дії надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров’я. Це рішення може означати кардинальну зміну у політиці держави щодо боротьби із вірусом і призвести до комплексної реструктуризації відповіді на хворобу, щоб у майбутньому перенести більше відповідальності за вакцини та лікування на приватний ринок.

Це дало б початок переходу від кризової операції під керівництвом Білого дому до розгляду вірусу як постійної довгострокової загрози. А для президента Джо Байдена у передвиборчий рік це символізувало б певний прогрес у досягненні обіцянки подолати пандемію.

Як нагадує Fox News, у вересні 2022 президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста сказав: “Пандемія закінчилася. У нас все ще є проблема з COVID. Ми все ще багато над цим працюємо”.

Водночас у США шириться нова мутація XXBB.1.5 штаму COVID-19 Omicron, яка має неофіційну назву Kraken, пише видання Sun Sentinel. Він у п’ять разів швидше передається, ніж перша варіація Omicron, і вражає тих, хто був вакцинований та/або раніше перехворів на коронавірус.

Зокрема минулого тижня у Нью-Йорку та Нью-Джерсі зафіксували рекордний рівень шпиталізації за останні 11 місяців. Також зростає і рівень смертності від вірусу, повідомляє CDC. При цьому дослідники відзначають, що ця хвиля захворювання не сягає масштабів попередніх хвиль.

Як пише Sun Sentinel, щеплення специфічною двовалентною вакциною все ще залишається ефективним у запобіганні тяжкого перебігу хвороби, однак невідомо, наскільки довго триватиме імунітет, адже вірус продовжує мутувати.

Оскільки XBB.1.5 краще уникає імунітету, деякі інфекціоністи кажуть, що більшість американців, які вже перехворіли на коронавірус, ймовірно, підхоплять його знову. Лише у випадку, якщо ви нещодавно перехворіли або отримали вакцину, ймовірно, ви маєте “дуже слабкий захист від інфекції”, спричиненої XBB.1.5, заявив ЗМІ Ашіш Джа, координатор Білого дому з питань реагування на COVID-19.

Так само як і у випадку з попередніми штамами коронавірусу, хворі на нову мутацію заразні за один-два дні до появи симптомів і протягом тижня після цього, однак симптоми після контакту із хворим можуть проявитись лише через 5 днів. Симптоми XBB.1.5 такі ж: кашель, закладеність носа, біль у горлі, втома.

Голос Америки