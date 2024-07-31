Політика

Новий президент Ірану склав присягу
31 Липня 2024 07:50
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іран
Масуд Пезешкіан / Reuters

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан склав присягу після перемоги на виборах. 

Про це пише Reuters.

“Ми будемо прагнути до конструктивної та ефективної взаємодії зі світом, заснованої на гідності, мудрості і доцільності”.

У публікації відзначають, що його перемога підняла надії на відлигу в антагоністичних відносинах Ірану із Заходом, що може створити можливості для послаблення його ядерного протистояння зі світовими державами.

Але Пезешкіан вступає на посаду під час ескалації напруженості на Близькому Сході через конфлікт Ізраїлю з ХАМАС і транскордонні бойові дії з союзником Ірану “Хезболлою” в Лівані.

Іран звинуватив США у підтримці того, що він називає “ізраїльськими злочинами в Газі”.

“Ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть вчити мусульман гуманності”, – сказав Пезешкіан під скандування “Смерть Америці” і “Смерть Ізраїлю”.

На церемонії були присутні лідери ХАМАС та “Ісламського джихаду”, а також високопоставлені представники підтримуваного Тегераном єменських хуситів і ліванської “Хезболли”.

Пезешкіан, який, як очікується, назве склад свого кабінету протягом двох тижнів, замінить на цій посаді жорстко налаштованого Ебрагіма Раїсі, який загинув у травні в авіакатастрофі.

Проте вирішальне слово в усіх державних справах, включаючи зовнішню та ядерну політику, в Ірані має аятола Алі Хаменеї, який є найвищим органом влади.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, як найвищий орган влади, має вирішальне слово в усіх державних справах, включаючи зовнішню та ядерну політику.

Він також має затверджувати кандидатури Пезешкіана на ключові посади в уряді.

Reuters зазначає, що, окрім зростаючого тиску з боку Заходу через швидкий розвиток ядерної програми Тегерана, перед Пезешкіаном стоїть важливе завдання звільнити Іран від жорстких американських санкцій, знову запроваджених після того, як Вашингтон відмовився від ядерної угоди Ірану з великими державами у 2015 році.

Непрямі переговори між Тегераном і Вашингтоном щодо порятунку ядерної угоди з шістьма великими державами зайшли в глухий кут з 2022 року, причому обидві сторони звинувачують одна одну в необґрунтованих вимогах.

“Мій уряд ніколи не піддасться знущанням і тиску… Тиск і санкції не працюють… і з іранським народом слід розмовляти з повагою”, – сказав Пезешкян.


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