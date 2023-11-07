Новий командувач ССО введений до складу Ставки головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки Верховного Головнокомандувача нового очільника Сил спецоперацій — Сергія Лупанчука.

Відповідний указ №736/2023 з’явився на сайті Офісу президента.

Про зміни у складі Ставки був підписаний 7 листопада і набуває чинності з цієї ж дати. Сергій Костянтинович Лупанчук увійде до складу Ставки замість попереднього керівника Сил спеціальних операцій (ССО) — генерал-майора Віктора Хоренка. Останнього, відповідно до указу президента, вивели зі складу Ставки.