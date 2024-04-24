Нові санкції ЄС проти РФ спрямовані на нафтові танкери і судна, які перевозять обладнання КНДР, – Reuters

Європейська комісія, як очікується, запропонує запровадити санкції проти суден, що доставляють до Росії північнокорейське військове обладнання, а також проти танкерів, які порушують встановлену G7 межу цін на російську нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Комісія завершує підготовку своєї пропозиції щодо 14-го пакету санкцій проти Москви. Західні держави звинувачують Північну Корею в постачанні зброї, включно з балістичними ракетами і боєприпасами, для забезпечення роботи російської військової машини.

У лютому Сполучені Штати заявили, що з вересня Північна Корея поставила понад 10 000 контейнерів із боєприпасами та супутніми матеріалами.

Комісія також прагне ввести санкції проти нафтових танкерів так званого “тіньового флоту”.

Як випливає з документа, до списку організацій, щодо яких буде запроваджено санкції, планується додати 40 компаній. Серед них – російські компанії, які закуповують обладнання для військових, а також компанії з третіх країн, які продавали Росії електроніку, напівпровідники та мікросхеми, що мають військове призначення.

Компанії з третіх країн базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, Киргизстані, Туреччині та Китаї. Організації продавали Росії обладнання, вироблене в ЄС і США, повідомляють у документі. За словами джерел, цього тижня Комісія проводить неофіційні обговорення з країнами-членами ЄС, перш ніж представити свою пропозицію Раді для обговорення.