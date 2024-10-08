Нові MacBook Pro потрапили у руки росіян до офіційного анонсу

Щонайменше два російські блогери вже розпаковують те, що виглядає як нова базова модель 14-дюймового MacBook Pro з чипом M4. Важливо зазначити, що Apple ще офіційно не оголосила про випуск цієї моделі, повідомляє AIN.

На вихідних Марк Гурман, головний кореспондент Bloomberg, звернув увагу на відео, опубліковане російським YouTube-каналом Wylsacom. Він зазначає, що пакування на вигляд таке ж, як у M3 MacBook Pro, яку Apple зазвичай змінює щороку.

У 13-хвилинному відео ведучий налаштовує ноутбук і проводить кілька тестів Geekbench разом із MacBook Air 2022 року. Судячи з результатів тестів, здається, що це саме ті показники, які очікуються від моделей з підвищеними характеристиками, але без значних зовнішніх змін.

Потім Гурман згадав іншого російського ютубера Romancev768, який також опублікував відео, заявивши, що це новий MacBook Pro з чипом M4. Як і в першому відео, коробка на вигляд, як минулорічна. Але цього разу в ролику показана коробка ноутбука з написом про чип M4.

Гурман назвав цей витік “безпрецедентним”, цю ж думку повторив відомий інсайдер ShrimpApplePro. Він заявив, що “якийсь продавець” стверджує, що має у своєму розпорядженні на складі 200 MacBook Pro.

“Це, мабуть, найбільший витік на складі, який я коли-небудь бачив”, — написав він.

MacRumors зазначає, що це може бути найбільшим витоком інформації про продукт Apple з часів, коли співробітник випадково залишив прототип iPhone 4 у барі в Каліфорнії у 2010 році.