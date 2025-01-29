Політика

Нова влада Сирії вимагає від Росії виплати компенсацій
29 Січня 2025 14:54
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Лідер Сирії Ахмед аш-Шараа / Фото: AFP
Лідер Сирії Ахмед аш-Шараа / Фото: AFP

Нова сирійська адміністрація, що прийшла до влади після повалення режиму Башара Асада, під час переговорів із Росією зажадала виплати компенсацій, повідомило сирійське інформаційне агентство SANA.

Під час переговорів нова влада Сирії заявила, що “відновлення відносин має враховувати помилки минулого, поважати волю сирійського народу і служити його інтересам”.

Російська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ РФ Михайлом Богдановим прибула до Сирії 28 січня. Це перший візит російської делегації до Сирії після зміни влади в країні. Під час візиту Богданов провів зустріч із главою нової сирійської адміністрації Ахмедом аш-Шараа. Джерело агентства Bloomberg у Москві заявило 28 січня, що переговори “зайшли в глухий кут”.

Михайло Богданов повідомив ТАСС після переговорів, що питання про подальшу долю російських військових баз у Сирії потребує “додаткових консультацій”. 

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, говорячи про підсумки візиту російської делегації в Дамаск, відмовився коментувати повідомлення про те, що Сирія вимагає компенсації.


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