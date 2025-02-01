Політика

Норвегія звільнила судно, підозрюване у пошкодженні кабелю між Швецією та Латвією
1 Лютого 2025 19:24
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Silver Dania в порту Тромсе, Норвегія, 31 січня 2025 / Фото AFP
Silver Dania в порту Тромсе, Норвегія, 31 січня 2025 / Фото AFP

Влада Норвегії звільнила судно Silver Dania, яке підозрювали у пошкодженні підводного кабелю зв’язку між Швецією та Латвією в Балтійському морі, передає Bloomberg. Як заявили правоохоронці, “доказів причетності судна до інциденту не знайдено”.

Silver Dania, що прямувало між російськими портами Санкт-Петербург і Мурманськ, було затримане у четвер за запитом Латвії. Паралельно у Швеції утримується інше судно — балкер Vezhen, який також підозрюється у пошкодженні кабелю.

За даними норвезької поліції, судно зареєстроване у Норвегії, проте його екіпаж повністю складається з громадян Росії. Після проведення розслідувальних дій судно дозволили залишити порт Тромсе у п’ятницю ввечері.

“Розслідування триватиме, але ми не бачимо підстав утримувати корабель у Тромсе”, — заявив прокурор Ронні Йоргенсен.

Цей випадок став частиною серії подібних інцидентів у регіоні, що викликають занепокоєння щодо безпеки критичної інфраструктури. Хоча факти саботажу поки не встановлені, низка політиків припускає, що ці пошкодження можуть бути умисними.


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