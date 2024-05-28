Політика

Норвегія визнала Палестинську державу

28 Травня 2024 08:49
норвегія
Прапор Норвегії / Getty Images

У вівторок Норвегія почала офіційно визнала незалежну Палестинську державу після відповідного рішення Осло.

Про це повідомляє DPA.

У заяві міністерства закордонних справ країни йдеться, що офіційне визнання Норвегією Палестини як держави набуде чинності у вівторок 28 травня 2024 року.

“Низка інших європейських країн-однодумців також офіційно визнають Палестину в цей же день”, – зазначають у повідомленні.

Водночас, за словами глави МЗС Норвегії Еспена Барт Ейде, визнання з боку різних європейських країн саме по собі не є достатнім для забезпечення стійкості Палестинської держави.


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