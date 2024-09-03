Політика

Норвегія виділила 48 млн євро на дрони та ППО для України
3 Вересня 2024 19:23
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Уряд Норвегії виділяє 570 мільйонів норвезьких крон (понад 48 мільйонів євро) для України на безпілотники та посилення ППО.

Про це повідомив уряд Норвегії.

Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

“Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок”, – прокоментував міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.


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