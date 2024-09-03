Норвегія виділила 48 млн євро на дрони та ППО для України

Уряд Норвегії виділяє 570 мільйонів норвезьких крон (понад 48 мільйонів євро) для України на безпілотники та посилення ППО.

Про це повідомив уряд Норвегії.

Норвегії, здійснений у співпраці з Великою Британією, Нідерландами та Литвою, сприятиме захисту українського населення та важливої інфраструктури від російських атак.

“Україна гостро потребує більше військового обладнання, щоб захистити себе від російської агресії. Разом з іншими країнами Норвегія зробить все можливе, щоб зробити свій внесок”, – прокоментував міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.