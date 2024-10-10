Політика

Норвегія виділяє понад $87 млн на розширення виробництва зброї для України
10 Жовтня 2024 18:07
читать на русском →

Уряд Норвегії ухвалив рішення виділити до 967 мільйонів крон (приблизно 87,5 млн доларів) на збільшення потужностей ОПК.

Про це повідомляє Міноборони Норвегії.

Міністр оборони Бйорн Арильд Грам заявив, що зараз існує велика і критична потреба в оборонному обладнанні як в Україні, так і на національному рівні.

“Дорожня карта – це комплексний план, який допоможе збільшити виробничі потужності оборонної промисловості Норвегії. Цим ми беремо на себе відповідальність за допомогу в задоволенні українських, національних і союзницьких потреб”, – сказав він.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Жовтня 2024 16:58

Повітряні сили визнали ураження Patriot на Дніпропетровщині
10 Жовтня 2024 17:26

Британські війська можуть бути відправлені в Україну для навчання новобранців, – The Times
10 Жовтня 2024 15:21

Росія обманом вербує африканок для виробництва “шахедів”, – AP
10 Жовтня 2024 14:53

Іноземці зможуть обіймати офіцерські посади у Силах оборони України
10 Жовтня 2024 14:25

У РФ розбився військовий літак Як-130
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки