Норвегія виділяє понад $87 млн на розширення виробництва зброї для України

Уряд Норвегії ухвалив рішення виділити до 967 мільйонів крон (приблизно 87,5 млн доларів) на збільшення потужностей ОПК.

Про це повідомляє Міноборони Норвегії.

Міністр оборони Бйорн Арильд Грам заявив, що зараз існує велика і критична потреба в оборонному обладнанні як в Україні, так і на національному рівні.

“Дорожня карта – це комплексний план, який допоможе збільшити виробничі потужності оборонної промисловості Норвегії. Цим ми беремо на себе відповідальність за допомогу в задоволенні українських, національних і союзницьких потреб”, – сказав він.