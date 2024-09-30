Політика

Норвегія може побудувати паркан на кордоні з Росією
30 Вересня 2024 08:00
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норвегія, росія
Будівництво першої ділянки паркану на кордоні Фінляндії з Росією. Квітень 2023 / Фото: прикордонна служба Фінляндії

Уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією, повідомляє NRK.

Як зазначили міністерка юстиції Норвегії Емілі Мель, таку ідею можуть запозичити у Фінляндії, яка встановлює 200-кілометровий паркан вздовж своєї 1340-кілометрової ділянки кордону з Росією.

“Прикордонний паркан дуже цікавий не лише тому, що він може діяти як стримуючий фактор, але й тому, що він містить сенсори й технології, які можуть виявляти людей, що рухаються близько до кордону. Це захід, який може бути актуальним для всього кордону або його частини”, – зазначила вона.


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