Норвегія може побудувати паркан на кордоні з Росією

Уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією, повідомляє NRK.

Як зазначили міністерка юстиції Норвегії Емілі Мель, таку ідею можуть запозичити у Фінляндії, яка встановлює 200-кілометровий паркан вздовж своєї 1340-кілометрової ділянки кордону з Росією.

“Прикордонний паркан дуже цікавий не лише тому, що він може діяти як стримуючий фактор, але й тому, що він містить сенсори й технології, які можуть виявляти людей, що рухаються близько до кордону. Це захід, який може бути актуальним для всього кордону або його частини”, – зазначила вона.