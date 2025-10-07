Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття, що стало основою квантових комп’ютерів

Нобелівську премію з фізики 2025 року отримають британець Джон Кларк, француз Мішель Деворе та американець Джон М. Мартініс. Як повідомили в офіційному акаунті Нобелівської премії в соцмережі X, лауреатів відзначили «за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі».

Джон Кларк — британсько-американський фізик, професор експериментальної фізики Каліфорнійського університету в Берклі.

Мішель Деворе — французький фізик, професор прикладної фізики Єльського університету та провідний дослідник квантових схем.

Джон М. Мартініс — американський фізик, професор Університету Каліфорнії в Санта-Барбарі, відомий участю в проєктах Google з розробки квантових комп’ютерів.

Науковці продемонстрували, що квантові ефекти — зокрема тунелювання та дискретність енергетичних рівнів, які зазвичай спостерігаються лише на мікроскопічному рівні, — проявляються і в макроскопічних електричних схемах. Це відкриття стало основою сучасних квантових комп’ютерів на базі надпровідних кубітів.