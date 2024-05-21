Політика

Німеччина збільшить військову допомогу Україні на 3,8 мільярда євро, – Reuters

21 Травня 2024 21:55
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німеччина, допомога
Зенітна самохідна установка Gepard український військових / Фото: Bild

Німеччина планує збільшити військову допомогу Україні ще на 3,8 мільярда євро цього року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Наразі Берлін виділив 7,1 мільярда євро на підтримку Києва зброєю і боєприпасами в цьому році, але ці гроші вже майже повністю розподілені.

“Якщо ми хочемо зробити більше, нам потрібно більше грошей”, – сказав міністр оборони Борис Пісторіус, відповідаючи на питання про військове фінансування України під час візиту на авіабазу в Латвії.

За даними Bild, Пісторіус попросив про додаткові кошти, і міністр фінансів Крістіан Лінднер висловив свою підтримку, але це питання має бути остаточно схвалене парламентом у червні.

Джерело Reuters в міністерстві фінансів не підтвердило точну суму, але додало, що підтримка України не припиниться.


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