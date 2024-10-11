Німеччина виділяє Україні пакет військової допомоги на 600 млн євро

Німеччина виділяє Україні черговий пакет військової допомоги на суму 600 мільйонів євро. Він включає систему ППО Iris-T SLM, танки, гаубиці та безпілотники.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Україна отримає ще один пакет на 1,4 млрд євро до кінця 2024 від Німеччини, Бельгії, Данії та Норвегії.

Він містить також ППО, IRIS-T, зенітний артилерійський комплекс Skynex, “гепарди”, артилерію, броньовані машини, дрони, радари та боєприпаси.