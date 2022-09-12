Німеччина відмовилася постачати Україні танки західного виробництва

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт знову відхилила прохання України щодо постачання бойових танків.

“Жодна країна не постачала бойові піхотні машини західного виробництва або основні бойові танки, – цитує її агентство Reuters. – Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку”.

Минулого тижня німецьке видання Die Welt повідомило, що Київ запросив у Берліна 100 танків Leopard 2 та запчастини для них. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у цьому під час візиту прем’єра України Дениса Шмигаля до Німеччини на початку вересня.

Заяви Шольца загалом були “загалом і ні про що”, повідомляє Die Welt.