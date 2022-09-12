Політика

Німеччина відмовилася постачати Україні танки західного виробництва

12 Вересня 2022 13:32
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Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт знову відхилила прохання України щодо постачання бойових танків.

“Жодна країна не постачала бойові піхотні машини західного виробництва або основні бойові танки, – цитує її агентство Reuters. – Ми домовилися з нашими партнерами, що Німеччина не вживатиме таких дій в односторонньому порядку”.

Минулого тижня німецьке видання Die Welt повідомило, що Київ запросив у Берліна 100 танків Leopard 2 та запчастини для них. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовив у цьому під час візиту прем’єра України Дениса Шмигаля до Німеччини на початку вересня.

Заяви Шольца загалом були “загалом і ні про що”, повідомляє Die Welt.


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