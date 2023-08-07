Німеччина відмовилась передавати Україні Taurus

Німецький уряд відмовляється постачати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що Київ може використати їх для ударів по російській території, а також через те, що Бундесвер має лише 150 ракет, готових до розгортання.

Про це повідомляє Bild.

За інформацією видання, кількість придатних до застосування Taurus у ФРН насправді більша, адже понад 300 крилатих ракет вже пройшли капітальний ремонт у консорціумі з виробництва озброєнь MBDA і готові до використання.

Як вказують журналісти, капітальний ремонт проводиться кожні 10 років, а на більш ніж 300 Taurus оновили пломби і вдосконалили GPS-навігацію для кращого захисту крилатої ракети.

При цьому, зазначають вони, використання їх українськими бойовими літаками також не повинно бути надто складною технічною проблемою, адже з травня ВПС України вже застосовують ракети Storm Shadow і SCALP компанії MBDA, які були поставлені Великою Британією і Францією.