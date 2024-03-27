Німеччина терміново передасть Україні 10 тисяч боєприпасів

Найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.

Про це розповів очільник ситуаційного центру щодо України при міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінґ в інтерв’ю Deutsche Welle.

За його словами, зараз Україна найбільше потребує артилерійських снарядів, боєприпасів, ракет для сучасних систем протиповітряної оборони, а також броньовані бойові машини.

Найближчим часом з арсеналів Бундесверу передадуть 10 тисяч снарядів. У середньостроковій перспективі країна підтримає чеську ініціативу та профінансує закупівлю 180 тисяч снарядів, які Україні передадуть у другій половині цього року.

Крім того, Німеччина уклала угоду з неназваною країною на постачання Києву ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу 2024.