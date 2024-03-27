Політика

Німеччина терміново передасть Україні 10 тисяч боєприпасів

27 Березня 2024 21:17
читать на русском →
зброя, німеччина
Снаряди 105 мм / Фото: Getty Images

Найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів з арсеналів Бундесверу.

Про це розповів очільник ситуаційного центру щодо України при міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінґ в інтерв’ю Deutsche Welle.

За його словами, зараз Україна найбільше потребує артилерійських снарядів, боєприпасів, ракет для сучасних систем протиповітряної оборони, а також броньовані бойові машини.

Найближчим часом з арсеналів Бундесверу передадуть 10 тисяч снарядів. У середньостроковій перспективі країна підтримає чеську ініціативу та профінансує закупівлю 180 тисяч снарядів, які Україні передадуть у другій половині цього року.

Крім того, Німеччина уклала угоду з неназваною країною на постачання Києву ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу 2024.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
27 Березня 2024 17:05

Вперше з 2022-го року по Харкову вдарили авіабомбами

27 Березня 2024 21:32

Росія знала про підготовку теракту, – Буданов
27 Березня 2024 20:43

Посли країн ЄС підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною
27 Березня 2024 20:13

Протягом доби було зафіксовано 49 бойових зіткнень, – Генштаб
27 Березня 2024 19:55

Що передбачає законопроєкт про мобілізацію та військову підготовку: пояснення Міноборони

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки