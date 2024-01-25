Німеччина розробляє комплексний план оборони з огляду на нову безпекову ситуацію

Німеччина реагує на нову безпекову ситуацію і вперше з часів «холодної війни» розробляє комплексний план оборони, в центрі якого міститься концепція стримування.

Про план пише видання Handelsblatt.

Бундесвер готуватиметься до національної оборони Німеччини в координації з органами безпеки, організаціями з боротьби зі стихійними лихами та промисловими компаніями. З цією метою буде розроблено новий оперативний план для Німеччини (OPLAN), який визначить, як діяти скоординовано в разі напруженості та оборони, заявив німецькій пресі командувач територіального командування генерал-лейтенант Андре Бодеманн.

«План … базується на поточній ситуації з безпекою та загрозами в Німеччині та Європі в цілому», — сказав Бодеманн, додавши, що це має бути не просто нездійсненна мрія, а реалістичний план, який зрештою може спрацювати.

На відміну від періоду понад 30-річної давнини, коли ФРН була «прифронтовою державою», наразі вона знаходиться в «тиловій зоні».

«Це означає, що я не очікую танкового бою на Північно-німецькій рівнині, і, сподіваюся, повітряного десантування російських десантників теж не очікується. Але нашим критичним інфраструктурним об’єктам, портам, мостам, енергетичним компаніям, звичайно, загрожують диверсії, можливо, також спецпідрозділи, які можуть спробувати проникнути і порушити ці дуже важливі об’єкти», — сказав генерал.

Як зазначається, військові очікують чотири загрози, деякі з яких вже можна спостерігати, включаючи фейкові новини та дезінформацію. Противник намагатиметься впливати на рішення влади, на думку населення і, можливо, також на ЗМІ. Крім того, очікуються атаки в кіберпросторі на енергетичні компанії та телекомунікації.

Третє – цілеспрямоване шпигунство. Четверте – диверсії з боку спецназу, наприклад, нерегулярних сил, які намагаються вивести те чи інше з ладу, щоб перешкодити або запобігти розгортанню військ, вважає генерал. Крім того, об’єкти критичної інфраструктури можуть стати ціллю для балістичних ракет з іншого боку, задля запобігання чого ведуться роботи зі створення захисного щита.

Завданням Німеччини в рамках НАТО буде підтримувати маршрути розгортання для союзників і постачання конвоїв («Підтримка приймаючої країни»). Посилені навчання вже тривають. Тому Бундесвер, розмір якого значно скоротився після холодної війни, змушений буде залучати більше цивільних компаній і покладається на так звані угоди про утримання для максимального надання цивільних послуг.

«Це оборонне планування насамперед спрямоване на стримування. Ми робимо щось для того, щоб не допустити виникнення конфлікту чи війни», – підкреслив Бодеманн.

Документ, який є цілком секретним і містить сотні сторінок, обговорюється у четвер на симпозіумі в Берліні за участю поліції, офіцерів цивільного захисту, технічної служби THW, учених, експертів енергетичної та логістичної промисловості та союзників.

План має бути готовий та оновлений до кінця березня. Це буде перший подібний комплексний план оборони з часів «холодної війни».