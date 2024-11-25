Німеччина планує збільшити кількість бомбосховищ: лише чверть укриттів готові до використання

Німеччина розпочинає розробку нової концепції укриттів для забезпечення більшої кількості захищених приміщень у надзвичайних ситуаціях.

Про це пише Spiegel.

“Ми працюємо над створенням ключових елементів концепції укриттів”, — заявив представник Федерального міністерства внутрішніх справ. Очікується, що для розробки плану знадобиться певний час через необхідність масштабної координації.

Влада країни зараз аналізує, які приміщення можна переобладнати під бомбосховища. До списку потенційних укриттів входять станції метро, підвали, паркінги, а також приватні приміщення.

“Головне, щоб ці місця були швидко доступними для населення”, — зазначив речник.

За задумом уряду, громадяни зможуть знаходити найближчі укриття за допомогою мобільних застосунків.

Наразі в Німеччині лише 579 бомбосховищ із початкових 2000 перебувають у стані готовності. Ці укриття можуть прийняти близько 480 тисяч осіб.

Уряд продовжує роботу над розширенням мережі укриттів для підвищення рівня захисту громадян у випадку надзвичайних ситуацій.