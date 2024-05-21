Німеччина підтримала план щодо використання заморожених російських активів для фінансування України – Bloomberg

Згідно з цим планом США отримають дохід від активів для забезпечення кредиту до 50 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Остання пропозиція США була загалом позитивно сприйнята в європейських країнах, в тому числі в Німеччині, оскільки вона передбачає лише використання відсотків, що генеруються активами, без арешту основної суми боргу.

Як стверджують у виданні, згода Німеччини може наблизити США та їхніх союзників до отримання нового суттєвого пакета допомоги для України та забезпечення участі США в цьому процесі незалежно від результату листопадових виборів. За інформацією людей, знайомих з перебігом переговорів, допомога Україні може скласти 50 мільярдів доларів.

Згода Німеччини може стати вирішальним кроком, який наблизить Вашингтон та його союзників до отримання нового суттєвого пакету допомоги для Києва та забезпечення участі США незалежно від результатів виборів у листопаді.

За словами офіційних осіб США та ЄС, пропозиція США набирає обертів і, як очікується, буде домінувати на щорічній зустрічі міністрів фінансів та голів центральних банків країн G7 в італійському місті Стреза на щорічну зустріч, що розпочнеться в четвер, 23 травня.

Однак німецькі урядовці не очікують остаточної домовленості до зустрічі лідерів G-7 13-15 червня, а імплементація, за словами джерел, відбудеться не раніше наступного року.

Країни ЄС вже погодилися використовувати доходи від активів РФ, оподатковуючи його за ставкою, близькою до 100%, і перераховувати ці кошти Україні двічі на рік. Угода G-7 замінить цю домовленість.

Очікується, що ці активи генеруватимуть близько 5 мільярдів євро щорічно. Згідно з пропозицією, що обговорюється наразі, в G-7 оцінять, скільки цей дохід генеруватиметься протягом певної кількості років, і нададуть цю суму Україні авансом.