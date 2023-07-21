Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

Німеччина відзвітувала про нову партію військової допомоги для України. Зокрема було передано 10 танків Leopard 1А5.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

В оновленому списку також мовиться про надання:

20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;

понад тисячі снарядів калібру 155 мм;

димових боєприпасів;

мостової системи та 12 причепів;

10 радарів;

16 вантажівок Zetros;

100 тисяч аптечок.

Відповідні 10 танків Leopard 1A5 стали першими із цього виду. Загалом Україна очікує на понад 100 таких важких броньових машин.

Також у розділі “Що готується до передачі/передається” вказується про 80 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun.