Суспільство

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги

21 Липня 2023 12:38
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допомога, україна, німеччина

Німеччина відзвітувала про нову партію військової допомоги для України. Зокрема було передано 10 танків Leopard 1А5.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

В оновленому списку також мовиться про надання:

20 кулеметів MG3 для танків і бронетехніки;

понад тисячі снарядів калібру 155 мм;

димових боєприпасів;

мостової системи та 12 причепів;

10 радарів;

16 вантажівок Zetros;

100 тисяч аптечок.

Відповідні 10 танків Leopard 1A5 стали першими із цього виду. Загалом Україна очікує на понад 100 таких важких броньових машин.

Також у розділі “Що готується до передачі/передається” вказується про 80 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun.


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