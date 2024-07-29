Німеччина оновила список наданої Україні допомоги

Переданий Німеччиною пакет військової допомоги Україні включає танки Leopard, боєприпаси, дрони, польовий госпіталь тощо.

Такі дані містяться в оновленому 29 липня списку на сайті німецького уряду.

Зокрема, у межах спільного проєкту з Данією Німеччина передала 8 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запчастинами (раніше було передано 50 одиниць).

Із запасів Буднесверу та промисловості надано 21 тисячу боєприпасів для зенітних установок Gepard (всього поставлено 176 тисяч).

Пакет включає також 10 надводних дронів (на додачу до 30, доставлених раніше), 2 броньовані евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запасними частинами (раніше передано 19), 10 наземних радарів (ЗСУ отримали таких уже 66), майже 25 тисяч шоломів і польовий госпіталь (раніше був наданий 1).