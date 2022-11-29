Політика

Німеччина надішле Україні понад 350 генераторів

29 Листопада 2022 20:45
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допомога, енергетика

Німеччина направить в Україну понад 350 електрогенераторів та надасть фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури на суму 56 мільйонів євро, заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт.

Раніше Німеччина, яка нині головує у “Великої сімці”, скликала зустріч у кулуарах саміту НАТО в Бухаресті, щоб обговорити енергетичну кризу в Україні.

Як передає ВВС, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що учасники зустрічі спробували зрозуміти та визначити найбільш невідкладні пріоритети та потреби України напередодні міжнародної конференції у Парижі 13 грудня.


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