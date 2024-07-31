Політика

Німеччина може закупити норвезькі ЗРК NOMADS для України, – ЗМІ
31 Липня 2024 21:36
читать на русском →
допомога, німеччина
Зенітно-ракетний комплекс NOMADS / Фото: Kongsberg

Уряд Німеччини розглядає можливість закупівлі норвезького зенітно-ракетного комплекту NOMADS для потреб Сил оборони України.

Про це повідомляє видання Hartpunkt.

На додаток Німеччина зможе забезпечити Україну ракетами IRIS-T, які разом з американськими AIM-9X можуть використовуватись системою.

Оскільки виробництво нового норвезького ЗРК тільки розпочинається, Німеччина також може залучити власні компанії для інвестицій у розширення виробництва.

NOMADS розробили на замовлення норвезької армії. Це високомобільний ракетний комплекс ППО на гусеничному шасі німецької компанії FFG. Її презентували на міжнародній виставці озброєнь Eurosatory в Парижі.

NOMADS здатна виявляти та перехоплювати безпілотники, крилаті ракети, гелікоптери та літаки. ЗРК оснащені керованими ракетою Iris-T SLS від Diehl.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
31 Липня 2024 18:24

Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну, – Bloomberg
31 Липня 2024 20:11

Підозрюваний у держзраді екснардеп Деркач став одним із кандидатів у російську Раду Федерації
31 Липня 2024 19:15

На Харківщині зафіксували біля 40 підпалів авто військових, – Синєгубов
31 Липня 2024 17:31

Скасування санкцій проти російського “Лукойлу” не обговорюється, – Шмигаль
31 Липня 2024 16:12

На Харківщині рятувальник приїхав гасити власну домівку після російського обстрілу. Загинула його дружина
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
усі думки