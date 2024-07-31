Німеччина може закупити норвезькі ЗРК NOMADS для України, – ЗМІ

Уряд Німеччини розглядає можливість закупівлі норвезького зенітно-ракетного комплекту NOMADS для потреб Сил оборони України.

Про це повідомляє видання Hartpunkt.

На додаток Німеччина зможе забезпечити Україну ракетами IRIS-T, які разом з американськими AIM-9X можуть використовуватись системою.

Оскільки виробництво нового норвезького ЗРК тільки розпочинається, Німеччина також може залучити власні компанії для інвестицій у розширення виробництва.

NOMADS розробили на замовлення норвезької армії. Це високомобільний ракетний комплекс ППО на гусеничному шасі німецької компанії FFG. Її презентували на міжнародній виставці озброєнь Eurosatory в Парижі.

NOMADS здатна виявляти та перехоплювати безпілотники, крилаті ракети, гелікоптери та літаки. ЗРК оснащені керованими ракетою Iris-T SLS від Diehl.