Суспільство

Німеччина може бути готова прийняти багатьох росіян-ухилянтів

22 Вересня 2022 19:38
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Німеччина за певних обставин готова прийняти російських дезертирів та противників режиму Володимира Путіна. Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Bloomberg .

“Як правило, дезертири, яким загрожують жорстокі репресії, отримують у Німеччині міжнародний захист”, – сказала Фезер. “Будь-який, хто мужньо виступає проти путінського режиму і тому наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку в Німеччині через політичне переслідування”, — додала вона.


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