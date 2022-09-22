Німеччина може бути готова прийняти багатьох росіян-ухилянтів

Німеччина за певних обставин готова прийняти російських дезертирів та противників режиму Володимира Путіна. Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє Bloomberg .

“Як правило, дезертири, яким загрожують жорстокі репресії, отримують у Німеччині міжнародний захист”, – сказала Фезер. “Будь-який, хто мужньо виступає проти путінського режиму і тому наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку в Німеччині через політичне переслідування”, — додала вона.