Політика

Німеччина готує новий пакет озброєнь для України

13 Травня 2023 12:26
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німеччина

Уряд Німеччини готує черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько 2,7 млрд євро. Танки, безпілотники, протиповітряна оборона: федеральний уряд хоче суттєво розширити підтримку Києва. Це буде найбільша поставка зброї з початку війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецькі джерела.

Згідно з даними видання, Україна отримає:

  • 20 бронетранспортерів Marder;
  • 30 танків Leopard 1;
  • 18 колісних гаубиць;
  • 4 системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM;
  • 12 пускових установок IRIS -T-SLS;
  • сотні керованих ракет для вищезгаданої системи;
  • та інше.

Зазначається, що Німеччина також хоче допомогти нашій країні у розвідці. Запланова постава до 200 розвідувальних БПЛА. Тако мова йде й про передачу 100 захищених бойових машин, які використовуються для транспортування військових на фронт, а також 100 машин логістичної підтримки.

Нова поставка повинна не лише посилити наші сухопутні війська, але й суттєво модернізувати протиповітряну оборону.

Видання додає, що пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені, що буде символом німецької солідарності з нашою країною.


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