Німеччина боїться передавати далекобійні ракети Taurus Україні, – WP

Німеччина утримується від відправки Україні далекобійних ракет Taurus через побоювання, що Силам оборони знадобляться німецькі фахівці. Чиновники побоюються, що це може підштовхнути Берлін до прямої конфронтації з РФ.

Про це повідомляє The Washington Post.

Німецькі офіційні особи заявили, що уряд Німеччини в принципі схвалив постачання Taurus, але канцлер Олаф Шольц призупинив цей крок через побоювання, що німецькому персоналу доведеться поїхати в Україну, щоб допомогти в обслуговуванні та експлуатації складної зброї.

За словами чиновників, Шольц вважає, що для переміщення військовослужбовців у зону бойових дій потрібне голосування парламенту. Він також стурбований тим, що такий крок може втягнути Німеччину ще глибше в конфлікт, що може призвести до прямої конфронтації з Росією.

Представник Шольца заявив, що плану швидкого постачання ракет Taurus не існує.

Спочатку німецькі чиновники були стурбовані використанням ракет для ударів по території Росії, йдеться в матеріалі. Вони також були стурбовані тим, що Сили оборони завдяки далекобійним ракетам зможуть завдати удару по Керченському мосту, що призведе до подальшої ескалації конфлікту.

Журналісти також уточнюють, що навіть якщо поставки Taurus будуть схвалені найближчим часом, Україні може знадобитися набагато більше часу, щоб розгорнути цю зброю. Це пов’язано з тим, що український парк військових літаків радянської епохи доведеться модернізувати, щоб мати можливість нести цю ракету.