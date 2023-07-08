Німці готові підтримати вступ України до НАТО, але після війни

Як випливає з останнього опитування громадської думки в Німеччині, проведеного в червні-липні дослідницькою організацією YouGov, більшість (хоч і не переважна) німців готові підтримати вступ України до НАТО, але тільки після завершення війни.

За це висловилося 42% опитаних, ще 13% заявили, що Україну слід було б прийняти до Альянсу прямо зараз, а 29% були категорично проти прийому України до блоку.

Опитування показало також, що більшість німців хотіли б побачити мирні переговори між Москвою та Києвом, причому 58% вважають, що такі переговори з метою покласти край війні треба розпочинати прямо зараз.

Потенційне членство України в НАТО буде одним із головних питань на порядку денному зустрічі глав держав та урядів країн-членів НАТО у Вільнюсі 11-12 липня цього року.

За прийом України до НАТО відразу після закінчення війни борються такі країни як Литва та Польща, тоді як інші члени Альянсу, у тому числі й Німеччина, поки утримуються від конкретних обіцянок, вказуючи на те, що Київ ще не виконав низку важливих умов щодо вступу.