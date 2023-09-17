Суспільство

Ніхто не знає, скільки українців виїхало з країни

17 Вересня 2023 14:01
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біженці

Судячи з нестиковок у підрахунках різних відомств, можна сміливо стверджувати, що ніхто точно не знає, скільки українців виїхало (і куди) і скільки залишається в Україні. Про це пише Віктор Конєв, журналіст ZN.UA, у статті «За кордоном можуть залишитися від 1,3 до 3,3 мільйонів українців».

Зокрема, за розрахунками Центру економічної стратегії, станом на кінець червня 2023 року за кордоном перебувало 5,6–6,7 млн. українців. За оцінкою агентства ООН у справах біженців, на 6 вересня Україну залишили 6,2 млн осіб. За даними українського МЗС, на 21 червня за кордоном перебувало 8 млн українців.

Переважна більшість українських біженців попрямувала до країн ЄС (від 4,3 до 5,4 млн осіб). Близько 1,3 млн перебувають у Росії та Білорусі.

За даними Європейської служби статистики, на травень 2023 року, більше половини українських біженців перебувають у Німеччині – понад 1 млн осіб (27%) та Польщі – понад 970 тис (24%).

За даними українського МЗС, більше половини українців перебувають у трьох країнах: Польщі — 22%, Німеччині — 14,6% і США — 11%. Також багато громадян України знайшли притулок у Чехії – 7,9%, Італії – 5%, Канаді – 4,9%, Іспанії – 3,4% та Ізраїлі – 2,75%. Майже 63% українців, які перебувають за кордоном, повнолітні, 22% — діти до 18 років. Вік ще 15% не уточнюється.


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