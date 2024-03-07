Суспільство

Нідерланди зобов’яжуть працевлаштованих біженців з України сплачувати особистий внесок

7 Березня 2024 09:36
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біженці, Нідерланди
Прапор Нідерландів / Ілюстративне фото АР

У Нідерландах працевлаштованих біженців з України зобов’яжуть сплачувати особистий внесок у розмірі до 350 євро.

Про це повідомляє NOS.

Такі платежі складатимуться з 105 євро за воду, газ та електроенергію і 242 євро для тих людей, які не отримують гроші на харчування за місцем проживання.

Державний секретар Нідерландів Ерік Ван дер Бург, який йде у відставку, написав Палаті представників, що він обирає «просту і зрозумілу модель», оскільки вважає, що впроваджувати правила потрібно якомога справедливіше.

Раніше він також заявляв, що українці повинні мати змогу скорочувати витрати, якщо мають роботу.

За даними видання, в Нідерландах досить широко поширена думка про те, що українці-біженці, які працюють в країні, не повинні отримувати великої фінансової підтримки.

Минулого тижня дебати також торкнулися питання про те, чи повинні працевлаштовані українці також почати платити за оренду житла, однак Ван дер Бург запропонував спочатку розглянути, чи можна стягувати орендну плату за «гнучке» житло та випробувати таку можливість.

Крім того, обов’язок українців бути застрахованими через Закон про медичне страхування не буде запроваджено.


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