Нідерланди виділяють перший транш із понад 2 млрд євро для України

Уряд Нідерландів виділяє у рамках першого пакету підтримки України у 2024 році 102 мільйони євро на гуманітарну допомогу та невідкладні потреби. Сума є частиною зарезервованої владою країни допомоги понад 2 мільярди євро.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського уряду.

Цей перший транш на 102 млн євро виділяється на перші 4 місяці наступного року, щоб “допомогти Україні пережити зиму та підготуватися до весни”, йдеться у релізі.

“Триваюча війна продовжує завдавати шкоди українському суспільству та економіці. Тому потреби залишаються такими ж великими, як і раніше”, – зазначається в заяві.

На що спрямовано новий пакет підтримки від Нідерландів