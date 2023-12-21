Економіка

Нідерланди виділяють перший транш із понад 2 млрд євро для України

21 Грудня 2023 16:58
читать на русском →
допомога, Нідерланди

Уряд Нідерландів виділяє у рамках першого пакету підтримки України у 2024 році 102 мільйони євро на гуманітарну допомогу та невідкладні потреби. Сума є частиною зарезервованої владою країни допомоги понад 2 мільярди євро.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського уряду.

Цей перший транш на 102 млн євро виділяється на перші 4 місяці наступного року, щоб “допомогти Україні пережити зиму та підготуватися до весни”, йдеться у релізі.

“Триваюча війна продовжує завдавати шкоди українському суспільству та економіці. Тому потреби залишаються такими ж великими, як і раніше”, – зазначається в заяві.

На що спрямовано новий пакет підтримки від Нідерландів

  • 15 млн євро на гуманітарну допомогу через Український гуманітарний фонд УКГВ ООН;
  • 15 млн євро на розмінування сільськогосподарських земель та звільнених територій, у тому числі;
  • 62 млн євро на підтримку уряду України у наданні базових послуг, відновленні критичної інфраструктури та забезпеченні реформ через Спеціальну програму відновлення України та Молдови (SPUR), яка є частиною Міжнародної асоціації розвитку (IDA) Світового банку;
  • 10 млн євро постачання для української електромережі.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Грудня 2023 15:11

Міноборони уточнило заяву Умєрова про “мобілізацію українців з-за кордону”
21 Грудня 2023 18:20

Стрілянина в центрі Праги: загинули 11 людей
21 Грудня 2023 16:47

Росіяни скинули дві авібомби на Торецьк: троє людей загинули
21 Грудня 2023 16:08

Фінляндія відправила Україні 21-ий пакет військової допомоги на 106 млн євро
21 Грудня 2023 15:43

Україна отримала 5 тисяч Starlink від Польщі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки