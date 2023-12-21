Нідерланди виділяють перший транш із понад 2 млрд євро для України

Уряд Нідерландів виділяє у рамках першого пакету підтримки України у 2024 році 102 мільйони євро на гуманітарну допомогу та невідкладні потреби. Сума є частиною зарезервованої владою країни допомоги понад 2 мільярди євро.
Про це повідомляє пресслужба нідерландського уряду.
Цей перший транш на 102 млн євро виділяється на перші 4 місяці наступного року, щоб “допомогти Україні пережити зиму та підготуватися до весни”, йдеться у релізі.
“Триваюча війна продовжує завдавати шкоди українському суспільству та економіці. Тому потреби залишаються такими ж великими, як і раніше”, – зазначається в заяві.
На що спрямовано новий пакет підтримки від Нідерландів
- 15 млн євро на гуманітарну допомогу через Український гуманітарний фонд УКГВ ООН;
- 15 млн євро на розмінування сільськогосподарських земель та звільнених територій, у тому числі;
- 62 млн євро на підтримку уряду України у наданні базових послуг, відновленні критичної інфраструктури та забезпеченні реформ через Спеціальну програму відновлення України та Молдови (SPUR), яка є частиною Міжнародної асоціації розвитку (IDA) Світового банку;
- 10 млн євро постачання для української електромережі.