Нідерланди розпочинають підготовку до передачі Україні перших 18 літаків F-16

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди готують до передачі Україні перші 18 винищувачів F-16.

Про це він написав у Twitter.

“Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, під час якої подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 винищувачів F-16 для передачі Україні”, — зазначив Зеленський.

Президент також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання Україні довгострокової допомоги ЄС обсягом 50 млрд євро.

Також політики обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та засобами протиповітряної оборони.

“Ми домовилися продовжити нашу спільну роботу над гарантіями безпеки відповідно до вільнюської декларації G7. Також обговорили наступну зустріч радників щодо “формули миру” та зусилля з подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру”, — пише Зеленський.

