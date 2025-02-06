Політика

Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000-5F 
6 Лютого 2025 12:21
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Винищувач Mirage 2000-5F / Фото: міноборони Франції
Винищувач Mirage 2000-5F / Фото: міноборони Франції

Франція передала Україні перші винищувачі Mirage 2000-5F. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

“6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні винищувачів Mirage 2000. Перший з них прибув сьогодні”, – зазначив Лекорню.

Ці літаки будуть залучені до захисту повітряного простору України. Керують ними українські пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Париж заявляв намір надати Україні ці винищувачі ще влітку 2024 року. Разом із літаками Франція також взяла на себе підготовку 4500 українських військових. У жовтні міністр оборони Франції уточнив, що поставки відбудуться у першому кварталі 2025 року.

За даними видання La Tribune, перша партія винищувачів Mirage 2000-5F, які Франція поставить Україні у першому кварталі 2025 року, складатиметься з трьох літаків.

Винищувачі цієї модифікації будуть модернізовані перед передачею Повітряним Силам ЗСУ. Це дозволить літакам застосовувати озброєння по наземних цілях.

Після модернізації, літаки, зокрема, зможуть використовувати французько-британські крилаті ракети SCALP EG/Storm Shadow і французькі кориговані авіабомби AASM.


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