Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000-5F 

Франція передала Україні перші винищувачі Mirage 2000-5F. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

“6 червня 2024 року Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні винищувачів Mirage 2000. Перший з них прибув сьогодні”, – зазначив Лекорню.

Ці літаки будуть залучені до захисту повітряного простору України. Керують ними українські пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Le 6 juin 2024, @EmmanuelMacron avait annoncé la livraison à l’Ukraine de Mirage 2000 français.



Les premiers d’entre eux sont arrivés aujourd’hui en Ukraine.



Avec à leur bord les pilotes ukrainiens formés pendant plusieurs mois en France, ils participeront désormais à défendre… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 6, 2025

Париж заявляв намір надати Україні ці винищувачі ще влітку 2024 року. Разом із літаками Франція також взяла на себе підготовку 4500 українських військових. У жовтні міністр оборони Франції уточнив, що поставки відбудуться у першому кварталі 2025 року.

За даними видання La Tribune, перша партія винищувачів Mirage 2000-5F, які Франція поставить Україні у першому кварталі 2025 року, складатиметься з трьох літаків.

Винищувачі цієї модифікації будуть модернізовані перед передачею Повітряним Силам ЗСУ. Це дозволить літакам застосовувати озброєння по наземних цілях.

Після модернізації, літаки, зокрема, зможуть використовувати французько-британські крилаті ракети SCALP EG/Storm Shadow і французькі кориговані авіабомби AASM.