Україна очікує на чергову партію винищувачів F-16 у 2025 році, — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом, під час якої центральною темою стала програма постачання Україні винищувачів F-16.

Умєров зазначив, що Україна очікує на чергову партію західних літаків у 2025 році. Окрім того, сторони обговорили навчання українських пілотів, а також технічного та інженерного персоналу.

Також міністри оборони обговорили питання розвитку дронів.

“Скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати”, – сказав Умєров.