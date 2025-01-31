Суспільство

Україна очікує на чергову партію винищувачів F-16 у 2025 році, — Умєров
31 Січня 2025 19:43
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Українські винищувачі F-16 / Фото: Офіс президента
Українські винищувачі F-16 / Фото: Офіс президента

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом, під час якої центральною темою стала програма постачання Україні винищувачів F-16.

Умєров зазначив, що Україна очікує на чергову партію західних літаків у 2025 році. Окрім того, сторони обговорили навчання українських пілотів, а також технічного та інженерного персоналу.

Також міністри оборони обговорили питання розвитку дронів.

“Скоординували розподіл раніше анонсованих 400 млн євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. На порядку денному також артилерійські боєприпаси, ППО, ракети-перехоплювачі. Нідерланди чітко розуміють наші потреби та готові допомагати”, – сказав Умєров.

Зустрівся у Гаазі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом. Нідерланди – серед лідерів підтримки України,…

Posted by Рустем Умєров / Rustem Umerov on Friday, January 31, 2025

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