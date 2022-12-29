Політика

Нідерланди призупинять видачу притулку російським призовникам

29 Грудня 2022 20:44
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мобілізація, біженці

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів заявила, що не прийматиме жодних рішень щодо заяв про надання притулку від російських призовників, які відмовилися від військової служби. Про це йдеться на веб-сайті відомства.

Мова йде про громадян Росії у віці від 18 до 27 років. Відомство уточнює, що не має достатньої інформації про те, чи змушують російських призовників брати участь у війні в Україні. Поточний звіт про стан справ в армії Росії було підготовлено до початку повномасштабного вторгнення. Новий звіт Нідерланди очікують отримати у першому кварталі 2023 року, після чого, можливо, рішення про надання притулку зміниться.

Аналогічні рекомендації стосуються тих росіян, які тікали з країни, уникаючи мобілізації. Служба імміграції Нідерландів тимчасово не прийматиме рішень про надання їм притулку, оскільки 31 жовтня 2022 року Міністерство оборони Росії заявило про припинення мобілізації.

Росіянам, які вже приїхали до Нідерландів та подали відповідну заяву, рекомендується не залишати країну. Депортувати їх не будуть.

Мораторій не поширюється на російських професійних військовослужбовців, які дезертували. Рішення про надання їм притулку може ухвалюватися від 18 до 21 місяця з моменту подання заяви.


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