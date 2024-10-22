Суспільство

Нідерландські інструктори готують українських військових у Британії
22 Жовтня 2024 15:23
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Нідерландські інструктори проводять навчання для українських військових на території Сполученого Королівства в рамках багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС.

Ці тренування є важливою частиною підготовки наших захисників до реальних бойових умов, повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Під час цих тренувань українські військові проходять через різноманітні випробування, включаючи проходження психологічної смуги з перешкодами. Завдання включають пересування по пересіченій місцевості через водойму, подолання мінно-вибухових загороджень, надання першої допомоги (за протоколом MARCH), психологічну підтримку та виведення зі стану ступору, бойове розгортання підрозділу, штурм ворожих позицій, марш-кидок, евакуацію поранених та інші складні завдання”, – йдеться у повідомленні.

Підготовка українських воїнів / Фото: Генштаб ЗСУ

Нідерланди відіграють важливу роль у підтримці України в її боротьбі за незалежність та суверенітет. Вони не тільки допомагають здійснювати підготовку українських військових, але й надають озброєння та військову техніку, гуманітарну допомогу, медичне обладнання та інші ресурси, необхідні для підтримки наших військових та цивільного населення.


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