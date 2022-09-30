Нічний обстріл Миколаєва: вісім поранених

Влада Миколаєва повідомляє, що в ніч на п’ятницю російські війська завдали по місту ракетного удару, внаслідок якого було зруйновано дев’ятиповерховий житловий будинок, під завалами можуть перебувати люди.

Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім написав у своєму телеграмі, що в районі міста пролунало сім вибухів, при цьому щонайменше два з них за межами міської межі. При цьому дві ракети, за його словами, потрапили по житловому району, одна з них – у дев’ятиповерхівку. “Серйозні ушкодження, під завалами люди”, – пише Кім.

До цього заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко написав, що Миколаїв та Одеса зазнали удару безпілотників-камікадзе. За його даними, у Миколаєві “є влучення БПЛА у місті та об’єкт інфраструктури в області”.

Тимошенко додав, що біля Одеси українська протиповітряна оборона збила біля міста три безпілотники.

Пізніше Кім повідомив, що рятувальники деблокували жінку, яка опинилась під завалами. Поранення отримали вісім людей.

Наразі влада звіряє списки мешканців будинку, щоб встановити точну кількість постраждалих.