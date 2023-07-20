Суспільство

Нічна атака на Україну: ППО знищила 18 з 38 цілей

20 Липня 2023 09:13
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ппо, обстріли

Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Уночі 20 липня окупанти знову атакують південні регіони України! Цього разу під ударом російських ракет Одеса та Миколаїв. Загалом противник випустив 38 боєприпасів: 19 крилатих ракет та 19 дронів-камікадзе”.

Зокрема, росіяни випустили:

  • 7 крилатих “Онікс” з берегового ракетного комплексу “Бастіон” (Крим);
  • 4 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з восьми літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 3 крилаті ракети морського базування “Калібр” імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування “Іскандер-К” (Крим);
  • 19 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з двох напрямків – південного (Чауда, Крим) та північно-східного (Курськ).

Під ударом російських ракет були порти, причали, житлові будинки і торгові мережі на півдні України.

Повітряні сили змогли знищити 18 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети морського базування “Калібр”;
  • 3 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”;
  • 13 ударних дронів “Shahed-136/131”.

Також повідомляється, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала більше 20 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.


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