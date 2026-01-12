Нічна атака на Одещину: пошкоджено енергооб’єкти, понад 33 тисячі осель без світла

Уночі 12 січня росіяни атакували житлову та енергетичну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний будинок зруйновано, щонайменше п’ять пошкоджено.

Реклама

Реклама

“Атака призвела до знеструмлення декількох населених пунктів та одного з мікрорайонів Одеси. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Тепло- та водопостачання населення вже відновлено”, – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в ДТЕК, без світла через обстріли залишаються 33,5 тис. родин області.

“Пошкодження значні. Для відновлення обладнання для потрібен час”, – зазначили енергетики.