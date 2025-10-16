Ніч масованих ударів: понад 300 дронів і 37 ракет по Україні, “подвійний терор” проти рятувальників і енергетиків

Президент Володимир Зеленський повідомив про нічну атаку Росії понад 300 ударними безпілотниками та 37 ракетами, значну частину з яких становили балістичні. Під ударами опинилися енергетична й цивільна інфраструктура кількох регіонів, зафіксовано поранених; служби працюють над відновленням.

За словами глави держави, під атакою була інфраструктура Вінницької, Сумської та Полтавської областей. У Ніжині на Чернігівщині пошкоджено поштове відділення, є один поранений. У Харківській області окупанти били по критичній інфраструктурі та підрозділу ДСНС, також є поранені. Президент наголосив, що росіяни застосовують «подвійний терор» — використовують «шахеди» з касетними боєприпасами і завдають повторних ударів, націлених на пожежників та енергетиків під час робіт із відновлення.

Зеленський підкреслив, що цієї осені російські війська щоденно б’ють по енергетичній інфраструктурі України. Він додав, що нинішній імпульс досягнення миру на Близькому Сході може бути відтворений і в Європі, і анонсував відповідні переговори у Вашингтоні сьогодні й завтра.

