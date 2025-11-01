Незаконна “плантація” на 100 футбольних полів: на Харківщині судитимуть “агропідприємця”

У селі Новоселівка Ізюмського району місцевий житель самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 80 гектарів — еквівалент більш ніж ста футбольних полів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

На Ізюмщині чоловік вирощував соняшник на чужій землі / Фото: прокуратура

За даними слідства, упродовж травня–жовтня 2025 року чоловік за допомогою найманої техніки обробляв землю, вирощував соняшник і планував реалізувати врожай. Жодних документів, що підтверджували б право користування ділянкою, він не мав, а державна реєстрація землі була відсутня.

Сума завданих збитків державі склала близько 350 тисяч гривень. Після втручання прокуратури обвинувачений добровільно відшкодував збитки.

Реклама

Реклама

Прокурори Ізюмської окружної прокуратури направили обвинувальний акт до Балаклійського районного суду за ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України — самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.