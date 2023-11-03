Політика

Невизнаний президент Білорусії заявив, що “Україна все-одно буде наша”

3 Листопада 2023 16:47
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україна, лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна “все одно буде наша”, що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну. 

Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками трудового колективу й будівельниками Білоруської АЕС, працівниками соціальної інфраструктури та жителями Островця, цитує “Белта

“Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна.

Заварушка на Близькому Сході… Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: “Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть”. І що відбувається? Україна відходить на задній план.

Головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру”.

Свої слова Лукашенко проілюстрував прикладом Афганістану, коли звідти пішли американці: “Кинули і поїхали. Точно так буде і тут”. 

На думку білоруського диктатора, США – “далеко, вони великі, їм це сто років не треба”. 

“Їхня політика – це каламуть, муть, муть. Заварити щось і в цій каламутній воді… Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше – це витратний матеріал, як в Україні сьогодні.

Тому цей регіон – наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо (з Україною – ред.)”.


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