Політика

Нетаньягу: Більшість бойовиків ХАМАС, що прорвалися до Ізраїлю, знищено

8 Жовтня 2023 10:35
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ізраїль

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що більшість бойовиків ХАМАС, які прорвалися на територію Ізраїлю, було знищено.

«Ми вступаємо у довгу та важку війну. Війну, нав’язану нам смертоносною атакою Хамаса. У цей час завершується перший етап, що включає знищення більшої частини сил противника, які проникли на нашу територію», — написав прем’єр у своєму твіттері.

Пізніше він опублікував ще один пост, в якому повідомив, що ізраїльські військовослужбовці «на цей час» зачищають останні населені пункти.

Також Нетаніягу оголосив про «початок формування наступальної операції, яка триватиме доти, доки не буде досягнуто поставленої цілі», а саме — повне знищення можливостей ХАМАСу.

У той же час Haaretz із посиланням на заяву ХАМАС пише, що бойові дії продовжуються як мінімум у семи населених пунктах, у тому числі в містах Офакім та Сдерот.


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