Несистемні українські укріплення допомагають Росії просуватися, – FT

Україна намагається завершити будівництво кількох оборонних ліній, які могли б зупинити просування Росії, але ці зусилля наразі затримуються через відсутність належної координації, кажуть українські чиновники та командири.

Російські війська домоглися успіхів у Донецькій області, і лінія фронту в деяких місцях наблизилася до кордону з Дніпропетровською областю, що створює додатковий тиск на оборону, пише Financial Times.

З листопада 2023 по листопад 2024 року Дніпропетровська область витратила 7,3 мільйона доларів на фортифікаційні споруди, але більшість робіт активізувалися лише два місяці тому, і багато позицій все ще будуються або залишаються недобудованими.

Люди, які відповідають за будівництво укріплень, зокрема в Донецькій області, зазначають, що більшість основних оборонних ліній були завершені наприкінці жовтня. Проте в Дніпропетровській області ще залишаються значні проломи між ключовими містами.

Військові та будівельники наголошують, що в Україні дефіцит інженерних частин, що обмежує швидкість і ефективність будівництва. Це призводить до ситуації, коли укріплення часто будуються без узгодження з військовими, в непридатних місцях або занадто далеко від основних ліній оборони.

У той час як Росія має значно більші можливості для будівництва оборонних ліній, українські війська постійно змінюють позиції, і їхні підрозділи часто будують укріплення самостійно, що ускладнює ситуацію. Окрім того, через екологічні обмеження на вирубку дерев, матеріалів для укріплень не вистачає, і ці роботи стають значно дорожчими та складнішими.

На думку військових, забезпечення наявності достатніх укріплень на фронті є життєво важливим для оборони. Однак, багато з них вважають, що робота має бути краще координована. Вони підкреслюють, що якщо б військові інженери не були залучені до бойових операцій, а мали можливість спеціалізуватися на своїй роботі, ситуація була б значно кращою. Водночас для поліпшення ситуації в будівництві укріплень потрібні зміни в управлінні та ресурсному забезпеченні.