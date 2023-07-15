“Неонацисти” розповіли, як планували “вбити” Собчак та Симоньян

У Мережі з’явилося відео допиту 18-річного жителя Москви Михайла Балашова, який назвав себе організатором «неонацистського угруповання» «Параграф 88» та розповів про залучення до нього неповнолітніх друзів.

На відео цей юнак стверджує, що з ним зв’язалися спецслужби України та запропонували «замовне вбивство» Маргарити Симоньян та Ксенії Собчак.

За словами Балашова, він “проводив розвідку місця проживання Сімоньян”, за що отримав гроші. Потім, як стверджує підозрюваний під час допиту, він зв’язався з куратором, який обіцяв йому залишити автомат Калашнікова і гроші. «Прийшовши на місце, де ця зброя мала бути, я був затриманий співробітниками спецслужб», — заявив він.

Видання “Важливі історії” зв’язалося з організацією NS/WP, яка називає затриманих своїми “соратниками”. «Затримали п’ятьох, одного відпустили, четверих заарештують. Про замахи без коментарів», — цитує видання заяву.

Слідчий комітет РФ вимагає заарештувати шістьох членів націоналістичних організацій, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Басманного суду Москви.

За даними проекту «Обережно, новини» (належить Ксенії Собчак), до Басманного суду Москви доставили шістьох людей, зокрема Михайла Балашова. Серед інших затриманих — 22-річний правий активіст Єгор Савельєв із Рязані, який раніше відбував чотири роки у колонії за статтею про заклики до екстремізму.

Після затримання «Параграф 88» оголосив про саморозпуск та перехід своїх членів до інших організацій, пише «Обережно, новини» з посиланням на соратників неонацистів.