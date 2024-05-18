“Необраний друг Зеленського”. WP опублікував розлогий матеріал про Єрмака

Якщо головною перевагою актора і коміка Володимира Зеленського під час обрання 2019 року було те, що він грав президента на телебаченні, то головною перевагою його всесильного глави адміністрації Андрія Єрмака було те, що він був другом Зеленського, пише The Washington Post.

Керівник апарату президента, як формально називається посада Єрмака, завжди мав величезний вплив в Україні. Умови воєнного часу, включно з воєнним станом, зосередили в адміністрації президента надзвичайні повноваження, зробивши Єрмака, можливо, наймогутнішим керівником апарату за всю історію країни – таким, який практично не відрізняється від свого боса.

Єрмак і Зеленський так рідко з’являються один без одного, що Олег Рибачук, який служив керівником адміністрації тодішнього президента Віктора Ющенка, каже, що дехто ставить собі питання, хто з них командує, і чи є вони взагалі окремими людьми.

“Єрмак, на відміну від багатьох своїх попередників, прийшов на цю посаду, не маючи жодного досвіду роботи в уряді”, – сказав Рибачук. Від самого початку він повторював цю мантру: “Моя єдина мрія, моя єдина амбіція – бути тінню президента, бути скрізь, де президент хотів би мене бачити”.

“Саме так він себе і уявляє”, – додав Рибачук, – “нерозлучним”.

Близькість Єрмака до президента та очевидний вплив на нього викликали шквал звинувачень: він недемократично консолідував владу в адміністрації президента, керував непотрібним чищенням вищих посадовців, включно з головнокомандувачем генералом Валерієм Залужним, обмежував доступ до Зеленського та прагнув особисто контролювати майже кожне важливе рішення у воєнний час.

Тепер, однак, легітимність президента і його головного радника зіткнеться зі ще більшими проблемами, оскільки п’ятирічний термін Зеленського офіційно спливає 20 травня. Конституція України забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану. Але поки Зеленський залишається на своїй посаді, він буде вразливим для звинувачень у тому, що використовував війну для руйнування демократії – захопив контроль над ЗМІ, усунув від влади критиків і суперників і підніс Єрмака, свого необраного друга, над кар’єрними держслужбовцями та дипломатами.

Деякі з цих звинувачень незаперечні. Згідно з указом, виданим Зеленським незабаром після вторгнення Росії в лютому 2022 року, шість основних телевізійних станцій цілодобово транслювали одні й ті самі новини під назвою “Телемарафон Єдині новини”, який, на думку критиків, придушував свободу слова.

Будь-які подібні звинувачення напевно будуть підтримані Росією, яка останніми днями почала нові військові атаки і наразі окупує близько п’ятої частини території України. Подібні звинувачення з боку Москви були б лицемірними, враховуючи, як президент Росії Володимир Путін неодноразово обходив обмеження терміну повноважень, щоб залишитися при владі. Але Росія протягом десятиліть намагалася посіяти внутрішні розбіжності в Україні, щоб дестабілізувати ситуацію в країні, і, на думку експертів, Кремль не проґавить шансу скористатися звинуваченнями в тому, що Зеленський зловживає владою. І ніхто так не уособлює владу Зеленського, як Єрмак.

“Росіяни скористаються цим”, – сказав один український чиновник про термін повноважень Зеленського, що спливає. Щоб зберегти легітимність, Зеленський “повинен користуватися довірою”, – сказав цей чиновник, який, як і багато інших, говорив для цієї статті на умовах анонімності, щоб зберегти політичні стосунки й уникнути помсти.

“Його авторитет падає, – сказав чиновник, – тому що дії Єрмака постійно відбиваються на президенті”.

В інтерв’ю з більш ніж десятком чинних і колишніх українських чиновників і законодавців, іноземних дипломатів та інших людей, які знають Єрмака або працюють з ним, навіть його прихильники визнали, що він володіє надзвичайно широкими повноваженнями у сфері управління і зовнішніх комунікацій. Деякі кажуть, що він навіть контролює, кому з інших чиновників дозволено виїжджати за кордон і коли – деталь, яку його офіс відмовився коментувати.

За словами критиків, останнім часом, у міру того, як коло радників Зеленського звужувалося, Єрмак відсунув на другий план міністерство закордонних справ, втручався у військові рішення й укладав ключові угоди з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, – завдання, яким, на їхню думку, має займатися президент.

Деякі українські та західні чиновники кажуть, що підозри щодо найближчого помічника президента підривають авторитет Зеленського і викликають сумніви в тому, хто несе відповідальність за ухвалювані рішення: Зеленський чи призначений ним лейтенант, який часто постить у твіттері емодзі.

Кілька чиновників взагалі відмовилися говорити про Єрмака, побоюючись наслідків.

Майкл Макфол, колишній посол США в Росії, який разом з Єрмаком очолює Міжнародну робочу групу з російських санкцій, сказав, що Єрмак виконує безліч функцій.

“У певному сенсі він де-факто прем’єр-міністр, міністр закордонних справ і глава адміністрації”, – сказав Макфол. “Я знаю, як усі скаржаться на Єрмака. … Але я б сказав, що його зворотний бік – це війна. І я думаю, що він до біса ефективно справляється зі своєю роботою”.

Колишній юрист і кінопродюсер, Єрмак, як і Зеленський, не мав підготовки для управління країною, тим паче країною, що веде боротьбу за своє виживання. Однак його роль саме така. Колись Єрмак вважався тінню Зеленського, а тепер його сприймають як частину правлячої дуополії.

Навіть сам Єрмак визнає, що багато людей просто не хочуть бачити його поруч.

“Чому знову цей Єрмак тут? Чому знову?” – сказав він у недавньому інтерв’ю, імітуючи своїх критиків. Його не надто терпляча відповідь: “Я працюю, – наполягає він, – від імені… президента”.

Критики Єрмака описують його як агресивну і владну людину. Дехто звинувачує його в тому, що він є російським агентом – тепер це поширена образа в Україні, – що він і його близькі категорично заперечують.

Єрмак, який у свої 52 роки на шість років старший за Зеленського, народився і виріс у Києві в сім’ї батька-українця і матері-росіянки з Санкт-Петербурга – цей факт він частково захищає, показуючи її фотографію з синьо-жовтим татуюванням українського тризуба на руці. Вона зробила його на свій 77-й день народження. Його батько обіймав високий пост у радянському посольстві в Кабулі, що породило припущення про те, що його сім’я підтримує зв’язки з Росією та її спецслужбами.

У Єрмака є один рідний брат – 45-річний Денис, якого звинуватили в тому, що він потрапив на відео, намагаючись використати свої сімейні зв’язки для продажу посад в адміністрації Зеленського. Пізніше антикорупційне бюро України тихо закрило цю справу, а Єрмак заявив, що все це було “інформаційною операцією” проти його брата, який зараз служить в армії України.

“Ніхто не любить про це згадувати”, – сказав він про роль свого брата на передовій.

В офісі Єрмака не назвали конкретну бригаду його брата, але сказали, що він служить у підрозділі з іноземними добровольцями, “який бере активну участь у бойових діях”.

Єрмак отримав ступінь магістра права в українському Національному університеті імені Тараса Шевченка і працював юристом у сфері розваг і кінопродюсером. За його словами, до Зеленського він відмовлявся від політичних можливостей, бо ніколи не вірив у “людей у сірих костюмах”. Навіть зараз, за його словами, “я не думаю про своє політичне майбутнє” – твердження, яке заперечують його критики.

За його словами, він не пам’ятає, коли познайомився із Зеленським, але вони дружать уже близько 15 років. Зеленський залучив у політику інших друзів зі своєї кінокомпанії, зокрема Сергія Трофімова, який обіймав посаду заступника глави адміністрації президента, Івана Баканова, який очолював службу безпеки України, і Сергія Шефіра, помічника президента.

Усіх їх звільнили з 2022 року під час чистки, яку багато хто вважає чисткою під керівництвом Єрмака. “Мені сумно, що все так обернулося”, – сказав один із колишніх чиновників.

Незалежно від того, підлаштував це Єрмак чи ні, Залужного – дуже популярного генерала, якого розглядали як найгрізнішу політичну загрозу Зеленському в будь-якій кампанії з переобрання, – було знято з посади і призначено послом у Великій Британії.

“У президента немає оточення. Є одна людина, яка впливає на рішення президента”, – каже давній український чиновник. “Більше нікого немає”.