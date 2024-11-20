Немає ознак, які вказують на підготовку РФ до застосування ядерної зброї – Пентагон

Пентагон не здивований оновленням ядерної доктрини Росії, але не бачить ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї в Україні.

Про це заявила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу 19 листопада.

“Ми очікували, що Росія оновить свою ядерну доктрину, і це не стало для нас несподіванкою, адже вони говорили про це останні кілька тижнів”, — зазначила Сінгх.

Вона додала, що такі дії є продовженням безвідповідальної риторики, яку США спостерігали вже протягом останніх двох років.

“Ми продовжуватимемо слідкувати за ситуацією, але наразі не маємо жодних ознак, що Росія планує використати ядерну зброю в Україні, і не бачимо необхідності змінювати нашу ядерну політику”, — підкреслила Сінгх.