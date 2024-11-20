Політика

Немає ознак, які вказують на підготовку РФ до застосування ядерної зброї – Пентагон
20 Листопада 2024 09:27
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пентагон, рф, ядерна зброя
Сабріна Сінгх / Фото з відкритих джерел

Пентагон не здивований оновленням ядерної доктрини Росії, але не бачить ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї в Україні.

Про це заявила заступниця прессекретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу 19 листопада.

“Ми очікували, що Росія оновить свою ядерну доктрину, і це не стало для нас несподіванкою, адже вони говорили про це останні кілька тижнів”, — зазначила Сінгх. 

Вона додала, що такі дії є продовженням безвідповідальної риторики, яку США спостерігали вже протягом останніх двох років. 

“Ми продовжуватимемо слідкувати за ситуацією, але наразі не маємо жодних ознак, що Росія планує використати ядерну зброю в Україні, і не бачимо необхідності змінювати нашу ядерну політику”, — підкреслила Сінгх.


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