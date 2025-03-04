Суспільство

Нелюдські умови: моніторингова група виявила порушення в будинку дитини на Миколаївщині
4 Березня 2025 13:43
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Членкиня моніторингової групи Офісу омбудсмена, адвокатка Інна Мірошниченко розповіла про результати громадської перевірки Миколаївського обласного будинку дитини.

Заклад щорічно отримує майже 23 мільйони гривень із держбюджету, утримуючи 20 дітей під наглядом 89 працівників. Однак, за словами Мірошниченко, умови в закладі залишаються жахливими.

Під час перевірки зафіксували факти неналежного поводження з вихованцями. Зокрема, дітей прив’язують до стільців і крісел, аби вони не заважали персоналу. Одному з малюків, який перебуває на зондовому харчуванні, фіксували руки пластиковими пристроями до появи синців.

Всі діти проводять днями сидять у кріслах, пристебнуті ременями. Їх не виводять на прогулянки, а для “зайнятості” просто вмикають мультики.

Результати громадської перевірки Миколаївського обласного будинку дитини / Фото: instagram/inna_mi/

Члени моніторингової групи звернулися до поліції, справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про катування.

Крім того, перевірка виявила інші порушення. Кабінет фізіотерапії та реабілітації використовується лише для приватних клієнтів – у журналах за останні пів року немає жодного вихованця дитбудинку. Також у закладі проблеми з санітарією: в приміщеннях багато тарганів, а замість індивідуальної білизни використовується спільна. Водночас склади заповнені гуманітарною допомогою.

Попри відсутність офіційного укриття, в підвалі облаштували щось подібне, але під час повітряних тривог дітей туди не спускають.

Моніторингова група наполягає на розслідуванні цих фактів та готова доводити порушення в суді, зокрема й у Європейському суді з прав людини.


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