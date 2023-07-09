Суспільство

Негода знеструмила 15 н.п. у Харківській області

9 Липня 2023 10:35
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негода

В результаті вчорашньої негоди (злива, пориви вітру) на ранок знеструмлено 15 населених пунктів (Чугуївський район, Харківський район, Краснокутська тергромада).

По Харкову окремі відключення, які пов‘язані, перш за все, з падінням дерев та гілок на повітряні лінії електропередачі.

Про це повідомили в “Харківобленерго”.

“Незважаючи на складні погодні умови роботи з відновлення електропостачання розпочалися з вечора, тривали всю ніч та продовжуються зараз. До вечора 9 липня плануємо заживити всіх споживачів”, – пообіцяли енергетики.


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