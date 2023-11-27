Суспільство

Негода в Одеській області: рятувальники повідомляють про 13 постраждалих

27 Листопада 2023 18:14
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негода

В Одеській області внаслідок негоди постраждали 13 осіб. Вісім осіб звернулися по медичну допомогу з переохолодженням, а п’ятеро — через падіння дерев.

Про це повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий під час брифінгу.

«По Одеській області у нас 13 осіб постраждали. Тобто по медичну допомогу з ознаками переохолодження звернулося вісім осіб і п’ятеро людей постраждали через падіння дерев», — сказав він.

За його даними, рятувальники Одеської області 216 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди. Він уточнив, що було відбуксовано 15 автобусів і 12 автомобілів швидкої допомоги.


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